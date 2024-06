Москва, 1 июля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Дождливая, ветреная и пасмурная погода вновь вернётся в Москву после кратковременного потепления. Об этом 1 июля сообщили в центре погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

"В течение недели погода будет прохладной, возвращения тепла не ожидается. По сути понедельник и вторник будут единственными тёплыми днями на этой неделе», — приводит комментарий синоптиков агентство «Москва».

Отмечается, что в первые два дня недели воздух в столице будет прогревать до +26° C, при этом местами возможны кратковременные дожди. Со среды, 3 июля, температура начнет опускаться, к конце недели ожидается +17…+19° C в дневные часы, а по ночам — похолодание до +10° C.

Согласно прогнозу, к концу недели также ожидается понижение атмосферного давления, усилится ветер, будут идти ливневые дожди.