В Ульяновской области в суд ушло дело о фиктивной закупке в больнице
Ульяновск, 1 июля, 2019, 20:37 — ИА Регнум. В Павловском районе Ульяновской области направлено в суд уголовное дело по факту хищения средств в районной больнице. Выделенные средства на закупку якобы запчастей для служебных машин были списаны по фиктивным документам, сообщает областная прокуратура.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в августе 2018 года руководство районной больницы в Павловском районе выделило бюджетные средства на приобретение запасных частей для служебных автомобилей.
По данным надзорного ведомства, полученными средствами представитель руководства учреждения распорядилась по собственному усмотрению. По данному факту было расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно о том, что в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту картельного сговора при поставке питания в медучреждения области. По предварительным данным, руководство двух обществ в 2016—2017 годах вступили в сговор при проведении конкурсов, в которых участвовали аффлированные с одной из них компании и не соответствующие предъявленным заказчикам требованиям.
Напомним, летом 2018 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с хищением средств, выделяемых для реализации государственных программ в сфере здравоохранения. Фигурантами дела стали бывший председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания, экс-министр здравоохранения Ульяновской области, бывшие директор АО «Ульяновскфармация» и её заместитель. По данным СКР, подозреваемые «объединились для совершения хищения средств», выделяемых по государственным программам области в сфере здравоохранения.