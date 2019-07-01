Кабул, 1 июля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о проведении 52 операций против сил безопасности и уничтожении 170 военных за сутки, 1 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Военные Афганистана уже заявили, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преувеличивает число жертв столкновений.

В свою очередь Министерство обороны Афганистана заявляет, что за 24 часа военными было проведено 11 операций, в ходе которых уничтожены 67 боевиков.

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