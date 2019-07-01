Иркутск, 1 июля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин находится в Иркутской области, возглавив группировку военнослужащих, помогающих местному населению, пострадавшему от наводнения, сообщил 1 июля журналистам начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.

Денис Аверин Александр Лапин

По его словам, присутствие командующего позволит более эффективно координировать действия группировки сил и средств, задействованных в зоне наводнения. В её задачи входит расчистка пострадавших от паводка районов, наблюдение за биологической обстановкой, эвакуация пострадавших, медпомощь, организация снабжения населения питьевой водой и хлебом.

В составе группировки, действующей в зоне паводка, порядка тысячи военнослужащих, почти 300 единиц техники, транспортный самолёт Ан-12, два транспортных вертолёта Ми-8, а также два расчёта беспилотных летательных аппаратов.