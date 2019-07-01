Ереван, 1 июля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 1 июля, встретился с членами первой группы армянских специалистов, которые осуществляли гуманитарную миссию в Сирии.

mil.am Армянские военные специалисты в Сирии

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, Пашинян поблагодарил их за успешную миссию.

Никол Пашинян «В феврале этого года правительство Армении приняло очень важное решение направить гуманитарную миссию в Сирию, что, конечно же, породило множество внутриполитических, внешнеполитических и геополитических дискуссий. Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть, что наиболее важным и, возможно, единственным содержанием этой миссии является ее гуманитарная цель».

Пашинян подчеркнул, что эта миссия является даже исторической, потому что являлась данью уважения народу Сирии, который в 1915 году спас переживших Геноцид армян и дал им убежище.

Премьер-министр представил результаты миссии в цифрах. За это время армянская миссия разминировала в общей сложности 27 510 квадратных метров территории, 241 пациент получил хирургическое лечение, 626 пациентов — терапевтическое лечение, было проведено 1067 клинических и лабораторных обследований.

Сегодня же директор армянского Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян на пресс-конференции подвел итоги работы Центра.

По его словам, группа выделила в Сирии 5 особо опасных территорий общей площадью 1 млн 315 тыс. кв.м.

Директор армянского Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян «Приоритет был дан таким заминированным полям, которые расположены вблизи поселений, то есть, в первую очередь, должны быть разминированы те территории, которые расположены рядом с населенными пунктами, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Наряду с этими работами также была организована работа по информированию о минной опасности, установлены теплые отношения как с местной армянской общиной, так и с сирийскими жителями. Помимо работ по разминированию также была оказана медицинская помощь».

Рубен Аракелян оценил работу первой группы как удовлетворительную. Он отметил, что были технические трудности.