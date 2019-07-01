Ереван подвел итоги «исторической» миссии армянских специалистов в Сирии
Ереван, 1 июля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 1 июля, встретился с членами первой группы армянских специалистов, которые осуществляли гуманитарную миссию в Сирии.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, Пашинян поблагодарил их за успешную миссию.
Пашинян подчеркнул, что эта миссия является даже исторической, потому что являлась данью уважения народу Сирии, который в 1915 году спас переживших Геноцид армян и дал им убежище.
Премьер-министр представил результаты миссии в цифрах. За это время армянская миссия разминировала в общей сложности 27 510 квадратных метров территории, 241 пациент получил хирургическое лечение, 626 пациентов — терапевтическое лечение, было проведено 1067 клинических и лабораторных обследований.
Сегодня же директор армянского Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян на пресс-конференции подвел итоги работы Центра.
По его словам, группа выделила в Сирии 5 особо опасных территорий общей площадью 1 млн 315 тыс. кв.м.
Рубен Аракелян оценил работу первой группы как удовлетворительную. Он отметил, что были технические трудности.
Вторая группа отправилась в Сирию 16 июня сроком на четыре месяца.
Касаясь поддержки российской стороны, Аракелян подчеркнул: «Российская сторона предоставляет нам самолет для доставки нашей группы в Сирию, поскольку нет регулярного сообщения, нет регулярных рейсов, и остается только один вариант добраться до Алеппо — места нашей работы, или доставить туда какие-то материалы или инструменты при содействии российской стороны, их самолетами. Кроме того, российская сторона обеспечивает безопасное перемещение нашей группы на минное поле и ее возвращение обратно домой. А также обеспечивает общую защиту, если, скажем, сложится серьезная военная ситуация, российская сторона защищает здоровье и жизнь наших людей. Поскольку у нас там нет военной группы, работают гражданские лица, они своими силами, естественно, не могут противостоять серьезному вооруженному нападению».
Инспектор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Ара Мартиросян сказал, что при проведении гуманитарного разминирования важно содействие местного населения: именно оно сообщает о том, где были замечены взрывчатые боеприпасы, какие территории являются опасными.
«В конце концов, оценка работы, контроль качества осуществляется местным населением, общиной», — сказал Мартиросян.