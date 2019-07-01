Чебоксары, 1 июля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Чувашии рассчитала прогнозные данные социально-экономического развития на краткосрочный период — 2020−2022 годы. Власти рассчитывают на рост инвестиций, реальной зарплаты и резкое сокращение числа бедных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Георгий Долгопский Чебоксары

В Чувашии основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2020−2022 годы разработаны в базовом варианте (исходит из более благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития экономики, предполагает улучшение делового климата, наращивание инвестиций в основной капитал, реализацию перспективных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, последовательное увеличение несырьевого экспорта). По оценке разработчиков, «экономический рост» на среднесрочный период может быть ограничен рядом факторов: продолжением санкционной политики, жёсткой конкуренцией на внутренних и мировых рынках технологий, недостаточной инвестиционной активностью организаций реального сектора экономики и недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, дифференциация муниципалитетов по уровню социально-экономического развития.

По оценке министерства экономики Чувашии, в 2019 году валовой региональный продукт в реальном выражении составит 101,1%, в 2020—2022 годах по базовому варианту прогноза — в пределах 101,8−103,1%.

Индекс промышленного производства в 2019 году, по оценке, составит 102% с приростом на 3,5% в 2020 году, в 2021 году — на 3,7%, в 2022 году — на 4%.

«Ряд предприятий республики, обладая значительным инновационным потенциалом, сохранят свой высокий статус, они способны в прогнозируемом периоде разрабатывать, модернизировать и серийно производить новейшую продукцию, внедрять новые технологические идеи для высокотехнологичных секторов экономики как в Российской Федерации, так и в Чувашской Республике — электроэнергетики и нефтегазового комплекса; создавать оборудование для освоения Арктической зоны и шельфовых месторождений России; участвовать в реализации проектов «Цифровая подстанция», «Интеллектуальная энергетическая система России», Energynet, Smart Grid (Умные сети), «Система мониторинга РЗА» и др.» — поясняют в министерстве.

Власти рассчитывают на «качественное изменение ситуации в производственной сфере» за счёт «влияния АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», деятельность которого направлена на предоставление льготных займов на реализацию проектов и финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. По расчёту, ожидаемый общий объем инвестиций при реализации инвестиционных проектов с использованием средств фонда до 2022 года составит не менее 6 млрд рублей, планируется создание более 1000 новых рабочих мест. За счёт средств фонда, к примеру, планируется создать и освоить модельный ряд гусеничных тракторов с возможностью использования «цифровой» платформы с комплектом навесного оборудования массой до 110 т с использованием интеллектуальных систем диагностики» в ООО «ПК «Промтрактор», крупного вагонного литья для создания инновационных вагонов с учётом автоматизации и модернизации литейного производства» в ООО «Литий», торгово-холодильного оборудования в Канаше в ООО «Аркто».

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по оценке, в 2019 году составит 39,5 млрд рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Власти заявляют, что планируется ежегодно реализовывать более 100 инвестиционных проектов. В 2022 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по базовому варианту прогноза составит 47,4 млрд рублей, или 109% к уровню 2018 года.

Объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в 2019 году в объёме 55,3 млрд рублей (101,3%), в 2020 году — 59,6 млрд рублей (101,8%), в 2021 году — 66,8 млрд рублей (105,8%), в 2022 году — 74,1 млрд рублей (105,7%).

«Прогнозируемый рост инвестиций в 2020—2022 годах будет связан с реализацией экономически и социально эффективных проектов. Инвестиционный портфель Чувашской Республики включает более 120 проектов на сумму 192,4 млрд рублей», — заявляют в минэкономразвития.

По данным ведомства, в числе проектов, к примеру, создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия», туристского кластера «Чувашия — сердце Волги», строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский» для выращивания овощной продукции защищенного грунта (ООО ТК «Новочебоксарский»), строительство производства коммерческого машиностроения на территории индустриального парка в Канаше (ООО «Аркто»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка «Сычуань-Чувашия» китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. Однако реализация проекта сопровождается скандалами — речь идёт о предоставлении земельных участков.

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В 2019 году предусматривается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 672 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 112,5% к предыдущему году. В 2022 году общая площадь введенного жилья по базовому варианту прогноза увеличится до 794 тыс. кв. метров. В министерстве поясняют, что росту жилищного строительства «будет способствовать реализация социальных региональных проектов», в их числе — строительство образовательных учреждений, комплексная жилищная застройка.

По оценке, индекс потребительских цен к концу 2019 года составит 104,6% к декабрю предыдущего года. В 2020—2022 годах инфляция прогнозируется по базовому варианту 4−4,2%.

По данным властей, «динамика среднемесячной заработной платы предопределила рост фонда оплаты труда, ожидаемый по итогам 2019 года и в среднесрочном периоде». По оценке, в 2019 году показатель составит 104,6 млрд рублей (105,1% к уровню 2018 года), в 2022 году — 123 млрд рублей (рост в 1,24 раза к 2018 году).

«По оценке, в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы населения составят 101,7%. По базовому варианту в прогнозируемом периоде рост реальных располагаемых доходов населения составит 102−102,7%, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократится с 18,3% в 2018 году до 12,2% в 2022 году.

В среднесрочной перспективе определяющими развитие рынка труда факторами будут являться нарастающие демографические ограничения, обусловленные сокращением численности населения трудоспособного возраста, что приведет к снижению численности рабочей силы. В этих условиях высокую важность приобретает политика, направленная на вовлечение в трудовую деятельность отдельных категорий граждан, испытывающих сложности в трудоустройстве (в первую очередь, молодежи, женщин, имеющих малолетних детей, а также лиц старшего поколения)», — говорится в документе.

В прогнозируемом периоде при базовом сценарии развития экономики численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, уменьшится с 4,37 тыс. человек на конец 2019 года до 4,29 тыс. человек на конец 2022 года. Уровень безработицы по методологии МОТ снизится с 5% в 2018 году до 4,8% в 2022 году.

Что касается итогов года, то по данным минэкономразвития республики, в 2018 году в республике объём валового регионального продукта, по оценке, составил 100,6% в сопоставимых ценах (в РФ — 102,3%), индекс промышленного производства — 101,2% (в РФ — 102,9%), сельскохозяйственного производства — 101,7% (в РФ — 99,4%), объём инвестиций в основной капитал — 90,7% (в РФ — 104,3%), объём ввода жилья — 98,7% (в РФ — 95,5%), инфляция — 4,7% (в РФ — 4,3%), оборот розничной торговли — 105,6% (в РФ — 102,8%), объём платных услуг населению — 102,8% (в РФ — 102,5%), реальные располагаемые денежные доходы населения — 96,2% (в РФ — 100,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года стало известно, что Чувашия в числе десяти регионов получила куратора из правительства России — социально-экономическое развитие республики будет курировать министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По данным федеральных СМИ, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министрам курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это регионы, которые заняли худшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

По последним данным Росстата, индекс промышленного производства в январе-апреле 2019 года в Чувашии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 101,8% (в РФ и ПФО — 102,8%), жилищное строительство — 172,2% после прошлогоднего падения на 1,3%, в I квартале в сельском хозяйстве индекс составил 99,5% (в РФ — 101,1%, в ПФО — 102,1%), грузооборот — 93,5% (в РФ — 107,9%, в ПФО — 102,9%), объём инвестиций в основной капитал — 86,8% (в РФ — 100,5%, в ПФО — 96,7%). Инфляция в апреле по сравнению с декабрем в Чувашии составила 102% (в РФ — 102,1%, в ПФО — 101,9%).

По информации Росстата, Чувашия среди регионов Поволжья продемонстрировала минимальные в показатели по итогам I квартала по перевозке грузов (индекс 76,8%) и среднедушевым денежным доходам населения (17 062 рубля). В тройке аутсайдеров — по среднемесячной начисленной номинальной зарплате, которая в марте составила 28 229 рублей, а также по уровню безработицы (в январе-апреле показатель составил 5,3%). Чувашия также является антилидером по уровню задолженности по зарплате, уступая только Татарии (соответственно 48 922 и 64 721 рубль).