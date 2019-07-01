Москва, 1 июля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановили полномочия российской делегации, потому что без РФ решать глобальные задачи невозможно. Об этом 1 июля заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вадим ДОЛГАНОВ Парламентская ассамблея Совета Европы

«В ПАСЕ пришлось основным делегациям признать, что без России эта организация не самая форматная. Вопрос не в каком-то давлении на Россию. Дело в том, что мир выходит из своей фазы кризисных взаимоотношений в новую фазу, в том числе и по угрозе мировой безопасности. Эта пятилетняя игра в поддавки с украинскими, прибалтийскими, грузинскими делегациями, когда вместо разумной, прагматичной политической повестки играют в какой-то цирк с показухой, объявляя Россию страной-агрессором, в конечном итоге приводит к тому, что за океаном принимают решения вне интересов России, вне интересов Европы», — отметил парламентарий.

Кондратьев призвал «трезво» смотреть на происходящие в мире события. В глобальных политических процессах произошли изменения, значимость которых на порядок выше, чем отношения между Россией и Украиной, Прибалтикой или Грузией.

«Это угрожает всему мировому сообществу. Без России эти события не разрулить. Заигрывать, как с маленькими детьми, лишь бы дитя не орало, я имею ввиду наши бывшие «братские республики», на сегодняшний день уже не прагматично и не серьёзно», — отметил член Совета Федерации РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия решила не покидать состав ПАСЕ вслед за Украиной.