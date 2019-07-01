Калининград, 1 июля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Центр поддержки предпринимательства Калининградской области при содействии Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» готовится открыть в регионе Школу социального предпринимательства, сообщила сегодня, 1 июля, пресс-служба регионального правительства.

Gov39.ru Обучающую программу готовит Центр поддержки предпринимательства Калининградской области при содействии Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

По словам руководителя регионального центра поддержки предпринимательства Кирилла Лило, организацией займётся Центр инноваций социальной сферы, а соответствующее соглашение уже подписано.

«За четыре месяца участники Школы пройдут путь от идеи до сформированного «под ключ» социального бизнес-проекта. Мы предоставим им возможность проработать собственный проект под руководством действующих предпринимателей, воспользоваться консультационной поддержкой проекта в дальнейшем — на любом этапе его реализации», — цитирует слова Лило пресс-служба правительства Калининградской области.

В этом году в области также состоится региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».