Осло, 1 июля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Известно, что Норвегия собирается иметь в своем распоряжении внушительный флот истребителей F-35 в составе 52 машин. Общая стоимость программы оценивается примерно в 10 миллиардов долларов с ежегодными платежами по ней в размере 820 миллионов долларов. Поставка первых девяти истребителей F-35 обошлась Норвегии по 160 миллионов долларов за штуку.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Дебаты вокруг стоимости истребителя снова вспыхнули после того, как норвежская газета Bergens Tidende провела некоторые исследования и обнаружила нестыковку по программе размером в 1,9 миллиарда долларов.

Чтобы раз и навсегда урегулировать продолжающийся спор вокруг стоимости F-35, контрольный и конституционный комитет норвежского парламента попросил министра обороны Норвегии назвать цену на истребители исходя из текущего курса доллара. Парламентариям пришел ответ, в котором министр обороны сообщил, что данный процесс займет около пяти месяцев с участием норвежских и американских специалистов, т.к. ресурсы для проведения «ежегодного анализа неопределенности оцениваются примерно в 10 000 рабочих часов».

По его словам, для выполнения всей этой задачи требуется ядро из примерно десяти человек, работающих в течение года, в то время как наиболее трудоемкий анализ предполагает участие около 30 человек. Он пообещал предоставить парламенту «обновленную смету», но не раньше, чем будет готов бюджет 2020 года.

Данный ответ министра обороны контрольным и конституционного комитетом парламента был назван абсурдом. По мнению комитета, этот факт показывает, как мало контроля над затратами. Ряд норвежских депутатов также считают, что истребитель F-35 гораздо лучше подходит для атаки под руководством США, чем для защиты Норвегии. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.