Москва, 1 июля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Минздрав и Минтруд России утвердили Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Документ разработан с учетом расширения понятия паллиативной помощи, под которой подразумевается не только медицинская, но и социальная помощь. На обязательном включении социальной составляющей при оказании паллиативной помощи настаивали эксперты Общероссийского народного фронта.

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Разработанное министерствами здравоохранения и труда положение стало результатом принятия поправок в закон об основах охраны здоровья граждан по вопросам оказания паллиативной помощи. На парламентских слушаниях в Государственной думе в феврале 2019 г. сопредседатель центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль отметил, что акцент в законопроекте сделан на медицинской составляющей, социальная же прописана слабо (к тому времени документ прошел первое чтение). А член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в обращении к депутатам подчеркнула: «Социальный работник — ключевой в паллиативной помощи».

Поправки в закон об основах охраны здоровья граждан в РФ были доработаны. В окончательном варианте, который президент РФ, лидер Народного фронта Владимир Путин подписал 6 марта, понятие паллиативной помощи расширено: она состоит из мероприятий медицинского и психологического характера, ухода для улучшения качества жизни неизлечимо больных людей и нацелена на облегчение болевых ощущений и других тяжелых последствий заболевания.