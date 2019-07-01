Москва, 1 июля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Черноморский флот РФ держит под контролем действия кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze — 2019, сообщает 1 июля национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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Мероприятия по контролю за действиями кораблей НАТО осуществляются для своевременного реагирования на возможные нештатные ситуации.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения «Си-бриз-2019», — указано в сообщении национального центра.

Напомним, военно-морские манёвры Sea Breeze — 2019 проводятся в северо-западных районах Чёрного моря с участием кораблей и авиации Британии, Болгарии, Греции, США, Италии, Канады, Турции, Польши, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и сателлитов альянса Украины, Молдавии и Грузии.