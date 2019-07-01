Кемерово, 1 июля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Новокузнецкий городской совет народных депутатов сообщил о сборе помощи пострадавшим от паводка жителям Иркутской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gorsovetnkz.ru Наводнение в Иркутской области

Новокузнецкий городской совет народных депутатов «Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Просим всех неравнодушных откликнуться на постигшую Иркутскую область беду! На сегодняшний день большая часть города Тулуна Иркутской области ушла под воду. Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Заларинский, Зиминский районы Иркутской области также находятся в зоне бедствия. Из-за паводка затоплены жилые дома, социальные объекты, объекты инфраструктуры. Большая часть затопленных населённых пунктов ушла под воду с крышами, многоэтажные дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, есть человеческие жертвы. Население эвакуируют. Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения.»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Иркутской области началось наводнение, вызванное обильными дождями. В Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах из берегов вышли реки, затопив более 6,5 тысячи жилых домов в 83 населённых пунктах. Жертвами наводнения, по последним данным, стали 12 человек. По словам вице-премьера Виталия Мутко, ещё девять человек, в том числе один ребёнок, числятся пропавшими без вести.

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