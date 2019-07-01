Шарья, Костромская область, 1 июля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. На базе Шарьинского политехнического техникума открылся первый в Костромской области современный центр подготовки операторов лесозаготовительной техники, — сообщает в администрации области.

presse03 Рубка леса

Это позволит готовить квалифицированных и востребованных специалистов для предприятий, работающих в лесной отрасли. В частности, в центре будут обучать машинистов для харвестеров и форвадеров.

На базе техникума установлено новое учебное оборудование — симулятор, который позволяет полностью имитировать рабочее место оператора и процесс управления лесозаготовительной техникой. На этих тренажерах будут повышать квалификацию машинисты лесозаготовительной техники. В 2020 году планируется открытие новой специальности для обучения молодых специалистов.

«Теперь обучать квалифицированных специалистов для предприятий лесной отрасли мы будем здесь — в столице костромских лесов Шарье, а не в других регионах. Для эффективности использования современной техники важно, чтобы ею управлял обученный специалист, чтобы он имел азы лесной подготовки», — отметил на открытии центра директор регионального департамент лесного хозяйства Александр Голубев.