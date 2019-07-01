Екатеринбург, 1 июля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. В металлургии необходимо внедрять новые ГОСТы, иначе новые материалы не могут попасть к потребителям. Об этом заявил глава УрО РАН Валерий Чарушин корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

По словам Чарушина, вопрос очень горячо обсуждается в металлургических предприятиях.

«Утверждение стандартов не должно сдерживать развитие материаловедения. Новые материалы не могут попасть к потребителям только потому, что они не внесены в ГОСТы. Это, конечно, нонсенс! Это нужно устранять», — считает учёный.

РАН не может вмешиваться в формирование стандартов, это дело отраслевых институтов, подчеркнул академик.

«Но мы поддерживаем наших партнёров-отраслевиков», — добавил Чарушин.

Напомним, ранее министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин заявлял, что без новых материалов и металлов региональный машиностроительный комплекс не сможет выстоять в конкуренции. Сейчас в области подписано соглашение между УрО РАН и Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии им. Бардина (ЦНИИ Чермет).