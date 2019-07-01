Пекин, 1 июля, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Австралии вступил в должность новый генерал-губернатор Дэвид Хэрли, представляющий в этой стране, бывшем доминионе Великобритании, британскую корону. Поздравление с принятием на себя этих полномочий политику направил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 1 июля Синьхуа.

Си Цзиньпин

Поздравив Хэрли от правительства и народа КНР, а также от себя лично, китайский лидер отметил здоровый и стабильный характер двусторонних отношений, которые динамично развиваются на благо коренных интересов народов двух стран, которым они отвечают. Связи Пекина и Канберры способствуют миру и стабильности в регионе АТР и во всем мире.

Си Цзиньпин подчеркнул, что высоко ценит состояние и перспективы контактов Китая и Австралии и выразил готовность вместе с Дэвидом Хэрли продвигать их на основе взаимного доверия и выгоды.