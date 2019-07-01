Москва, 1 июля, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Золото и доллары

Как сообщается, рейтинг составлялся на основе акционных цен компаний, долями в которых владеют миллиардеры, а также соотношения капитализации этих компании к EBITDA и стоимости одной акции к объёму прибыли на акцию.

Всего в список 500 богатейших людей мира вошли 24 российских гражданина. Самым богатым среди них является совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в $24,1 млрд. В первую тройку вошли один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (состоянием $22 млрд) и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($20,9 млрд).