Вильнюс, 1 июля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. По данным литовского департамента противопожарной безопасности и спасения, за июнь в различных водоёмах Литвы утонуло 32 человека, в том числе пятеро детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июля.

Это сразу на 40% больше, чем в июне 2018 года, когда утонули 19 человек. Всего в 2019 году в стране утонул 61 человек.

По всей Литве с начала мая этого года фиксируется жаркая погода, которая иногда достигает температурных рекордов. Спасатели связывают рост утонувших отдыхающих с увеличением числа поездок граждан к водоёмам во время жары. У некоторых утонувших зафиксировано сильное алкогольное опьянение.