Кабул, 1 июля, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Граждан Российской Федерации среди погибших и раненых из-за мощного взрыва в Кабуле нет, сообщает 1 июля посольство РФ в Афганистане на официальной странице в «Твиттере».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Среди погибших и пострадавших российских граждан нет», — указано в сообщении.

При этом российское диппредставительство заявило о 70 погибших и не менее 140 раненых. Подчёркивается, что это предварительные данные и число жертв может возрасти.

Ранее ряд СМИ сообщал о 105 раненых и 10 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв, ответственность за который позже взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).