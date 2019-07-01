Тегеран, 1 июля, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил нарушение Ираном «ядерной сделки», 1 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Если европейцы сделают то, что должны, наши меры обратимы» , — отметил Зариф в интервью журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 июля МАГАТЭ сообщило, что Иран превысил разрешенные по соглашению 2015 года запасы по обогащенному на 3,67% урану.

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