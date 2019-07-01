Казань, 1 июля, 2019, 18:48 — ИА Регнум. В Казани в цехе металлоконструкций на одном из предприятий было обнаружено тело 27-летнего рабочего с признаками поражения электрическим током. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

Tatarstan.sledcom.ru Гибель рабочего в цеху металлоконструкций

По предварительным данным, погибший работал фотографом и приехал снимать материал для буклетов организации. Он поднялся на площадку обслуживания кран-балок и задел руками троллей, предназначенный для передачи электрической энергии. От поражения током мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным местных СМИ, погибший является виновником резонансного ДТП, которое произошло в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2012 года автомобиль, за рулем которого находился погибший, выехал на встречную полосу, врезался в припаркованный автомобиль, оба автомобиля отбросило на остановку, на которой находились люди. В результате погибла девушка. Виновник аварии был в состоянии наркотического опьянения.

В 2013 году приговором суда он был отправлен на 4,5 года в колонию-поселение и лишился водительских прав на три года. Также родителям погибшей он был обязан выплатить 1 млн рублей.