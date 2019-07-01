Кемерово, 1 июля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Кемеровские волонтёры собрали тонну бытового мусора в ходе экологического квеста «Чистые игры». Проект реализован при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК).

Пресс-служба кемеровского филиала Сибирской генерирующей компании Энергетики поддержали экологический квест в Кемерово

Как сообщает пресс-служба кемеровского филиала СГК, субботник в необычном формате экоквеста прошёл в Кировском районе города. Место проведения акции — возле железнодорожной станции «Правотомск» на Нарымском шоссе — предложили сами жители, за годы здесь образовалась настоящая стихийная свалка.

В мероприятии приняли участие команды молодёжных объединений и волонтёры. В течение заданного времени им было нужно найти и рассортировать как можно больше мусора. За набранный объем отходов начислялись баллы, самым «дорогим» был пластик. Победителем стала команда фонда поддержки социальных инициатив «Кузбасский» с рекордом «Чистых игр» — 26 мешков рассортированного мусора.

В результате экологического квеста было собрано более 900 кг отходов: 45 мешков пластика, 27 мешков стекла, 10 — металла. Также активисты нашли 15 старых автомобильных покрышек. Мусор отправили на переработку.

Соревнования по раздельному сбору мусора прошли также в Гурьевске, Белово, Полысаево и Прокопьевске.

Проект «Чистые игры» создан в Санкт-Петербурге в 2014 году. В течение 5 лет он превратился в настоящее движение, охватившее десятки городов России и других стран. В Кузбассе экоквест реализуется ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив». Проект «Чистые игры» стал победителем областного конкурса социальных проектов, проводимого Кемеровской региональной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Сибирской генерирующей компании.