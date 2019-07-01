Рига, 1 июля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Убежденность латвийцев в том, что от государства нечего ожидать, может стать угрозой национальной безопасности, считает доктор социологии Лондонской высшей школы экономики Лиене Озолиня. В газете Latvijas Avīze она рассмотрела процессы, происходящий в Латвии в посткризисные годы.

Vadim Timoshkin Рига

Так, согласно ее размышлением, которые цитирует портал BB. lv, неолиберальные реформы ослабили в латвийском обществе идею государства. Также с момента приобретения независимости устоявшаяся традиция «затягивания поясов» была взята на вооружение правительством для оправдания своих «суровых реформ». Таким образом, латвийская власть переложила заботу о своих жителях на их собственные плечи

В условиях большой безработицы, которая стала основным последствием, началась массовая эмиграция. Согласно Озолиня, этот феномен стал ответом на многократные призывы власти «ведь надо что-то делать самим». Помимо материального благополучия за границей, по словам исследователя, многие латыши ищут в миграции в более благополучные страны адекватного отношения со стороны государства.

Основное несчастье Латвии, считает эксперт, заключается в том, что начиная с 90-х годов у власти находятся исключительно правые правительства, проводящие неолиберальные реформы, которые уменьшают легитимность государства. По словам Озолиня, идеи социал-демократии в латвийском обществе почти исчезли, а любые лозунги левых ассоциируются с российскими интересами.

Итогом этого процесса стало потеря доверия к государству со стороны населения, что становится факторами риска, считает исследователь. Помимо этого, в последние 10 лет во всех прибалтийских республиках особенно выражена тенденция роста милитаризованного национализма, которая ослабляет социальную роль государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент официально в Латвии проживают 1 913 900 человек, однако, по прогнозу ООН, этот показатель уменьшится на 28% и уже в 2050 году составит 1,479 млн человек, а в 2100 году — 1,114 миллиона.