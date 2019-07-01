Рига, 1 июля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Латвия не будет выходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Парламентский секретарь внешнеполитического ведомства Занда Калниня-Лукашевица заявила в интервью Latvijas Radio, что МИД не планирует принимать поспешные и радикальные решения.

Парламентская ассамблея Совета Европы

По словам Калниня-Лукашевицы, для Латвии выгоднее остаться в ассамблее и высказывать свою позицию. Координируя ее с другими прибалтийскими республиками и странами, которые были против восстановления прав России в ПАСЕ, Латвия будет стараться повлиять на мнение других представителей в ПАСЕ, отметила секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты ПАСЕ 26 июня 2019 г. приняли резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. Все депутаты от Эстонии, Латвии и Литвы в ПАСЕ голосовали против данной резолюции. Теперь Прибалтика совместно с Украиной, Польшей, Словакией и Грузией намерена подготовить резолюцию против восстановления прав РФ в ПАСЕ.