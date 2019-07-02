Стамбул, Турция, 2 июля, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Попытка константинопольского патриарха Варфоломея переиграть каноническую подчиненность Украинской православной Церкви, создав на нее месте некоторую искусственную автокефалию, привела к печальным последствиям. Сообщество православных Церквей видит в этом эпизоде дискредитацию мирового православия. Как исправить порушенное и есть ли пути к исправлению силами церковной дипломатии, рассказывает в своей статье редактор Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Предстоятели Русской православной церкви Кирилл и Константинопольской православной церкви Варфоломей

Предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон 23 июня сослужил литургию вместе с патриархом Варфоломеем в турецкой Каппадокии. Американская церковь считается автокефальной с апреля 1970 года, но многими она воспринимается именно как самоуправляемая часть РПЦ, а следовательно, шаг митрополита Тихона на фоне разрыва литургического общения Московского и Константинопольского патриархатов выглядит довольно загадочным.

Возможно, эта встреча являла собой прощупывание почвы для встречи Константинопольского патриарха и патриарха Кирилла, ведь многие православные иерархи, в том числе и Александрийский патриарх Феодор II, предлагали именно такой путь к разрешению сложной ситуации, создавшейся из-за украинских нестроений. Только вот как воплотить эту идею в реальность?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Патриархи Кирилл и Варфоломей могут встретиться в этом году?»