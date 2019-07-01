Москва, 1 июля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Грицая от должности чрезвычайного и полномочного посла в Черногории. Соответствующий указ опубликован 1 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Anton Nikiforov Черногория

Другим указом глава государства назначил на освободившийся пост Владислава Масленникова, который ранее работал заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Сергей Грицай занимал должность посла России в Черногории с июня 2015 года.