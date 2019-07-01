Нижневартовск, Югра, 1 июля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном доме в Нижневартовске потушен. Об этом сегодня, 1 июля, сообщают местные СМИ.

86.mchs.gov.ru Пожарные

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пламя охватило крышу пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Нижневартовске. После начала пожара прогремел взрыв.

Огонь полыхал на площади в 840 квадратных метров. Также пламя успело распространиться на одну из квартир и повредило несколько балконов на пятом этаже.

Из здания были эвакуированы 66 человек. 20 из них воспользовались пунктом временного размещения, так как их квартиры получили повреждения.

На данный момент пламя потушено. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.