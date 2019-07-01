Екатеринбург, 1 июля, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В Свердловской области завели уголовное дело на женщину, которая чуть не уничтожила вышку сотовой связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Поджог

Вышка стояла недалеко в посёлке Калья рядом с домом, где проживала 53-летняя свердловчанка вместе со своим мужем. Женщина узнала в интернете, что объект якобы негативно влияет на здоровье и даже вызывает инсульты и онкологические заболевания. Будущая пироманка решила, что именно из-за вышки она в последнее время испытывала бессонницу и другие недомогания.

Не предупреждая своего мужа, свердловчанка замыслила сжечь «опасный» объект. Однако довести замысел до исполнения ей не удалось: на вышке оперативно сработали датчики, и на место оперативно выехали полицейские. В момент прибытия полиции женщина пыталась поджечь провода, которые перед этим были обмотаны тканью. Несостоявшуюся пироманку задержали, при ней нашли спички, фонарик и перцовый газовый баллончик, а на месте преступления вдобавок обнаружили пластиковую бутылку с «предположительно легковоспламеняющейся жидкостью».

Пойманную обвиняют в умышленном повреждении чужой собственности. По данной статье женщину могут лишить свободы на срок до пяти лет либо ограничиться принудительными работами на тот же срок.

Напомним, опасения по поводу вреда сотовых вышек — частое явление. 26 июня 2019 года жители Ярославля обратились к прокурору, обратив внимание на установленную на их доме вышку сотовой связи. По мнению граждан, она может оказаться небезопасной для здоровья.