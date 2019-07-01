Село Ачхой-Мартан, Чечня, 1 июля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции в Чечне. В настоящее время устанавливается личность преступника, убившего полицейского, и все обстоятельства совершения преступления, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около 14:00 1 июля. Бандит подошел к контрольно-заградительному посту №4 на дороге между Ачхой-Мартаном и Бамутом и бросил гранату в сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений СКФО МВД РФ. При этом никто из силовиков не пострадал.

Однако нападавший «успел нанести ножевые ранения одному из полицейских». Спасти его не удалось, он скончался при доставлении в больницу. Сам нападавший был уничтожен.

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