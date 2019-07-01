Нижневартовск, Югра, 1 июля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Нижневартовске загорелся пятиэтажный многоквартирный дом. Об этом сегодня, 1 июля, сообщают местные СМИ.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Сперва у пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске загорелась крыша. По всей видимости крыша были из горючих материалов с использованием битума. Затем прогремел взрыв и пламя усилилось.

Из здания идёт эвакуация жильцов. Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали. Вероятно, ЧП произошло во время ремонтных работ на крыше здания.

Информация уточняется.