Депутат Рады заявил об экологической и энергетической катастрофе в Донбассе
Киев, 1 июля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. «В Луганской области началась экологическая и энергетическая катастрофа из-за заражения грунтовых вод щелочными шахтными водами». Об этом 1 июля заявил на заседании согласительного совета Рады депутат от парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов.
Он также призвал парламент улучшить условия и повысить комфорт на украинских контрольных пунктах пропуска, чтобы люди не гибли в суровых климатических условиях Донбасса. Шахов считает, что внедрение современных IT-технологий позволит отменить необходимость украинским пенсионерам Донбасса каждые два месяца отмечаться в Пенсионном фонде Украины.
Напомним, «Луганское энергетическое объединение», которое до сих пор зарегистрировано в Луганске и не перерегистрировано на территории Украины, принадлежит юридическим лицам на Кипре и в Болгарии. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года на территории ЛНР, по результатам проверки была остановлена работа 23 угледобывающих предприятий.
По словам и.о. начальника Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Александра Беляева, поводом для закрытия предприятий стали нарушения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности.