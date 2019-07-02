Москва, 2 июля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Япония «почти победила» СССР в вооруженном столкновении на Халкин-Голе в 1939 году, — такую бредовую идею защищает американский профессор Куромия Хироаки. Почему профессор глубоко заблуждается в своих построениях, объясняет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

ИА REGNUM Знак «Участнику боев у Халхин-Гола». Монгольская Народная Республика (1940)

Профессор Куромия, рассуждая о событиях на Халкин-Голе, пытается развенчать «официозную российскую историографию», которая, по его мнению, «мало отличается от советской». Да, действительно, японские провокации в пограничных зонах были в те времена обычным делом, и военный конфликт у Халкин-Голе, на восточной границе Монголии с Маньчжоу-Го (марионеточным государством Японской империи) в 1939 году, был крупнейшим из них.

Американский профессор японского происхождения ничтоже сумняся пытается переложить исторические факты в выгодный для собственных построений пасьянс: в его изложении СССР якобы потерял в живой силе значительно больше, чем говорилось до сих пор, а сам конфликт был организован по указке Сталина с использованием командира 23-й пехотной дивизии императорской Японии генерала-лейтенанта Комацубара Мититаро — который, в изложении Куромии, оказался советским агентом. Наверное, настолько советским, что, невзирая на приказы центрального командования, бросился через монгольскую границу воевать с собственным «работодателем». Тем не менее, презрев всю шаткость этих измышлений, Радио Свобода дало возможность выступить профессору, утверждающему, что «Путин — это сегодняшний Сталин».

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Халхин-Гол: антинаучная фантастика на радио «Свобода»»