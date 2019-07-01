Симферополь, 1 июля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что информация о якобы более дорогом, чем за границей, отдыхе в Крыму не соответствует действительности и исходит от фирм, которые продают путевки за границу. Об этом Черняк заявил журналистам сегодня, 1 июля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Набережная Ялты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко прямо заявил, что информация о слишком дорогом отдыхе в Крыму — это «вброс», и призвал этому не верить.

Черняк, в свою очередь, заявил, что, как правило, информация о том, что отдых в Крыму дороже чем за границей, исходит от компаний и агентств, которые ориентируются на отдых за границей.

«Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний», — подчеркнул Черняк.

Он пояснил, что цель таких вбросов — сформировать стереотип, что отдых в Крыму дорогой, и тем самым переориентировать туристов на иностранные курорты. Информация о стоимости отдыха в Крыму преподносится в искажённом виде.