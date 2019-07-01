Улан-Батор, 1 июля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Советник Белого дома США Джон Болтон потребовал от Китая «выполнять международные обязательства» в связи с массовыми протестами в Гонконге, 1 июля передает агентство Associated Press.

(сс) Gage Skidmore Джон Болтон

«Китай, как и любая другая страна, должен выполнять свои международные обязательства» , — заявил Болтон во время визита в Монголию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Гонконге, 22 года назад возвращенном Китаю Великобританией, снова произошли массовые протесты и беспорядки.

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