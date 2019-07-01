Севастополь, 1 июля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. В Севастополе сохраняется острая кадровая проблема в области детской онкологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

Василий Поленов. Больная. 1886

«В государственной сфере здравоохранения города Севастополя остро стоит вопрос по обеспеченности специалистами в области детской онкологии. В июне 2019 года в штатное расписание ГБУЗС «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» введена должность врача — детского онколога, в настоящее время она вакантна. Кадровой службой ГБУЗ «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» проводится работа по поиску специалиста», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый руководитель городского онкодиспансера Василий Ощепков констатировал кадровый голод не только в сфере детской онкологии, но и в целом острую нехватку специалистов. По его словам, необходимо более 20 врачей.

Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера