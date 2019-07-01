Санкт-Петербург, 1 июля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о бесплатном проезде в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в течение всего года для шести льготных категорий жителей Петербурга региональные льготники совершили более 2,5 млн поездок в пригородных поездах. Впереди всех — пенсионеры. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка в Петербурге

Напомним, документ, принятый Заксобранием Петербурга и подписанный врио губернатора Александром Бегловым, начал действовать 27 апреля 2019 года. До принятия этого закона петербургские льготники пользовались правом 10%-ной оплаты проезда на электричках, но только в дачный сезон (с 27 апреля по 31 октября).

За два месяца по новым правилам, с 27 апреля по 27 июня 2019 года региональные льготники оформили 2 млн 521 тыс. 799 бесплатных билетов на поезда пригородного сообщения АО «СЗППК». Число поездок увеличилось почти на 300 тыс. по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Больше всего поездок совершили пенсионеры — более 2 млн, что на 9% больше, чем годом ранее. Около 441 тыс. бесплатных билетов оформили ветераны труда, 24,5 тыс. билетов — так называемые предпенсионеры, то есть, граждане, достигшие возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

Право бесплатного круглогодичного проезда на электричках предоставлено:

— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,

— ветеранам труда и ветеранам военной службы,

— гражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах,

— лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лицам, пострадавшим от политических репрессий,

— женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, а также одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом «Родительская слава»,

— гражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий либо достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, на обеспечение этих льгот предусматривается ежегодно выделять 710 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга.