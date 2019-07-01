Нью-Дели, 1 июля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал лидеров стран Большой двадцатки (G20) объединить усилия в борьбе против беглых экономических преступников. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на официальное заявление шерпы Индии в G20 Суреша Прабху.

Kremlin.ru Нарендра Моди

В ходе пресс-конференции Суреш Прабху подчеркнул, что все мировое сообщество должно координировать свои усилия по борьбе с экономическими преступниками, которые бегут из своих родных стран в попытке избежать наказание за содеянное. По словам шерпы Индии в G20, этот вопрос премьер-министр Индии регулярно затрагивал в ходе переговоров на саммите Большой двадцатки.

Напомним, что в последние годы правительство Индии добивалось экстрадиции нескольких беглых экономических преступников, таких как алкогольный магнат Виджай Маллья и «алмазный барон» Нирав Моди. В Индии против Виджая Малльи выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег на сумму 1,27 млрд долларов, а Нирав Моди подозревается в крупнейшем в истории страны банковском мошенничестве на сумму более 2 млрд долларов.