Севастополь, 1 июля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В 2018—2019 годах всего 18 детей из Севастополя, страдающих онкологическими заболеваниями, смогли получить соответствующую медицинскую помощь, однако развёртывание детского онкологического отделения в городе не соответствует федеральным нормативам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

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По его словам, по профилю «Детская онкология» жители Севастополя младше 18 лет в период 2018—2019 гг. получали лечение (всего 18 детей) в различных федеральных и субъектовых центрах. В частности, в Москве, Ростове на Дону и Симферополе.

«В соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утверждённым приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.10.2012, №560н, для всех детей Севастополя требуется менее 1,0 ставки детского онколога. Законодательство предусматривает одну ставку врача на 100 тысяч детского населения», — отметил Нусинов.

«На 1 января 2019 года в Севастополе зарегистрировано 81 054 человека в возрасте до 18 лет. Развёртывание детского онкологического отделения в городе не соответствует федеральным нормативам; на шести койках будут находиться не более двух детей одновременно. При этом не допускается пересечение потоков в одном отделении детей и взрослых, а само детское отделение имеет специфическую инфраструктуру и штат, характерный для детских стационаров. Вместе с этим в ГБУЗС «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребёнка» работают койки по профилю «Детская гематология» (60% онкологических заболеваний у детей — гемобдастозы). Аналогичная практика применяется в соседней Республике Крым и большинстве регионов Российской Федерации», — добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента здравоохранения Севастополя, более 10 тысяч жителей Севастополя живут со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок.