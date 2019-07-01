Киев, 1 июля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в настоящий момент составляют около 13,5 млрд кубометров топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Об этом свидетельствуют оперативные данные «Укртрансгаза», обнародованные сегодня, 1 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

С момента завершения осенне-зимнего сезона и начала закачки топлива в ПХГ Украина увеличила запасы природного газа в хранилищах на 54,1% (на 4,73 млрд кубометров).

Непосредственно за июнь в ПХГ Украины было закачано около 2 млрд кубометров топлива, на 1 июня запасы природного газа в украинских ПХГ составляли 11,46 млрд кубометров.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году власти Украины были намерены закачать в хранилища около 20 млрд кубометров газа, чтобы подстраховаться на случай возможного энергокризиса из-за прекращения транзитного контракта с Россией. Долгое время закачка шла по плану, однако 27 июня глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания может приостановить закачку уже в ближайшее время из-за дефицита финансовых средств. Комментариев от правительства на демарш Коболева до сих не последовало.

До этого в Нацбанке утверждали, что Украина должна закачать в ПХГ до начала отопительного сезона хотя бы 15−16 млрд кубометров, отмечая, что при нынешних рыночных ценах для этого «Нафтогазу Украины» понадобится около 2,5 млрд долларов, которые придется найти в ближайшие 4 месяца.