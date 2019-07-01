Волгоград, 1 июля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Приговор в отношении фигурантов уголовного дела о взрыве газа в жилом доме на проспекте Университетском Волгограда вынес Советский районный суд города 1 июля, сообщила пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Обвиняемыми по уголовному делу проходили три человека — хозяин торгового павильона, его отец, а также рабочий, который, по данным следствия, и проводил незаконную врезку в водопровод, которая привела к трагедии. Все трое признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Взрыв в четырехэтажном жилом доме на проспекте Университетском в Волгограде произошёл днём 16 мая 2017 года. В результате взрыва был полностью разрушен третий подъезд дома. Погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.

По версии следствия, в начале мая 2017 года отец владельца магазина через сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя для производства работ по подключению торгового павильона к городским сетям водоснабжения. Специалист должен был проколоть грунт под проезжей частью улицы Панфиловской в Советском районе в направлении водяного колодца, расположенного у дома №60 по проспекту Университетский. Работы проводились без согласования с соответствующими органами. 16 мая 2017 года около 11:00 при проведении работ по проколу грунта была повреждена газовая труба среднего давления. Это, согласно материалам дела, привело к концентрации бытового газа, что вызвало взрыв. В результате обрушился третий подъезд дома №60 по проспекту Университетский. В результате погибли работник аварийной газовой службы и три жительницы разрушенного дома.

В СК уточнили, что в рамках следствия было проведено более 20 судебных экспертиз, в том числе трасологическая, взрыво-техническая, физико-химическая, товароведческая и другие. Установлено, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси, скопившейся в результате повреждения газовой трубы.

Решением суда владелец торгового павильона приговорен к пяти годам лишения свободы, работник, проводивший несанкционированные работы, — к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отец коммерсанта получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.