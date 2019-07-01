Нью-Дели, 1 июля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Правительство крупного индийского штата Уттар-Прадеш приняло решение пополнить список зарегистрированных каст и племен. Сообщается, что руководство штата добавило в этот список 17 новых каст и групп. В них вошли представители касты Кашьяпа, Маллах, Раджбхар, Кумхар, Праджапати и другие.

(сс) Scott Dexter Индия

Правительство также направило специальный сертификат о принадлежности к зарегистрированным кастам семьям, которые относятся к этим 17 кастам.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данные касты раньше принадлежали к группе «прочих отсталых классов».

Стоит отметить, что после принятия в 1951 году первой поправки к конституции Индии, всю категорию «отсталые классы» можно разделить на три группы: зарегистрированные касты, зарегистрированные племена и «прочие отсталые классы». На основании этой поправки правительство страны осуществляет политику «позитивной дискриминации» в отношении представителей этих групп, они получают квоты и преференции в различных государственных учреждениях.