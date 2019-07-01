Москва, 2 июля, 2019, 02:17 — ИА Регнум. О выделении Сбербанком 1 млрд рублей на кредиты малому и среднему предпринимательству Северного Кавказа рассказал министр РФ по делам этого региона Сергей Чеботарев. В чём причина такого подкрепленного делами внимания Сбербанка к Северному Кавказу, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Из дальнейшей речи Чеботарева стало понятно, что вложенный миллиард стал лишь началом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы», а всего на Северный Кавказ планируется инвестировать 56 млрд руб по этому проекту. Сбербанк в этом смысле должен стать лидирующем или одним из крупнейших банков, предоставляющих кредиты.

Учитывая, что в числе первых требований выдвигается перевод предприятий Северного Кавказа на безналичный расчет, возможно, ставка делается на «встречное» инвестирование из наличных средств участников, и таким образом вывод экономики региона из теневой области. К сожалению, до сих пор финансовая поддержка. оказываемая Северному Кавказу из центра не приносила должного эффекта, что подтверждают данные Росстата. Пожалуй, только в животноводстве и производстве дизельного топлива Северный Кавказ мог бы стать примером для других регионов, но здесь, так же как и в демографии, большую роль играют исторически сложившиеся обстоятельства.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Мы идем на Кавказ!». За каким добром Сбербанк идет на Северный Кавказ?»