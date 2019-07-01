Москва, 1 июля, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Высота орбиты Международной космической станции 3 июля будет увеличена на 900 метров. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе ЦНИИмаша.

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Как уточняется, целью корректировки орбиты является формирование баллистических условий для прибытия на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-13» и грузового корабля «Прогресса МС-12».

Для осуществления манёвра на 33,5 секунды будут запущены двигатели служебного модуля МКС «Звезда». В результате средняя высота орбиты станции увеличится до 413,7 километра.

Напомним, корабль «Союз МС-13» должен доставить на МКС очередную экспедицию, в состав которой войдут космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Запуск должен состояться 20 июля с космодрома Байконур.