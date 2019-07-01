Воронеж, 1 июля, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Сократить сроки ремонта Северного моста в Воронеже как минимум на треть поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев 1 июля в ходе оперативного совещания в облправительстве, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Govvrn.ru Александр Гусев

«Работы на этом объекте должны вестись круглосуточно. И давайте не будем ставить сроки в контрактах по полгода, когда работы можно сделать за месяц. Сроки исполнения должны быть приближены к фактическим срокам выполнения работ. Нужно менять подход», — сказал Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня на Северном мосту — одном из трех мостов, соединяющих правобережную и левобережную части города — проводятся ремонтные работы: планируется заменить деформационные швы и уложить асфальтобетонное покрытие на пешеходной части моста. В целях выполнения работ часть Северного моста перекрыта. Как сообщали ранее в мэрии, ограничения сохранятся до конца августа.