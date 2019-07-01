Пекин, 1 июля, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Китайские эксперты обсудили вопрос закупки еще одной партии российских истребителей Су-35. Об этом пишет китайское издание Global Times, структурное подразделение газеты ЦК КПК «Жэньминь жибао».

Минобороны России Истребитель Су-35

КНР закупила у России 24 истребителя Су-35 на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Часть из этих боевых машин осуществляет патрулирование вокруг острова Тайвань и в акватории Южно-Китайского моря.

О новом предложении Китаю Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ стало известно 27 июня 2019 года. Речь идет о поставке дополнительной партии Су-35.

По мнению китайских экспертов, с учетом приобретения партии истребителей Су-35 Китаю не нужно больше учиться у России технически. Но если Китай действительно купит дополнительное количество этих истребителей, это сделает материально-техническое обеспечение китайских ВВС более эффективным, поскольку будет больше запасных частей и специального персонала.

Кроме того, экономические и политические факторы также могут сыграть роль в потенциальной сделке из-за тесных отношений Китая и России, а китайская покупка может финансово поддержать авиационную промышленность России.

В то же время замена значительного парка устаревших китайских истребителей на Су-35 может оказаться очень дорогим удовольствием, т. к. эта машина не из дешёвых.

Китайские эксперты также заявили, что Су-35 является одним из лучших в мире истребителей четвёртого поколения, но он не может сравниться с самыми передовыми самолетами-невидимками пятого поколения, такими как китайский J-20.