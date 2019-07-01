Вена, 1 июля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали продление сделки по регулированию добычи нефти. Об этом 1 июля сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, все страны единогласно поддержали инициативу о продлении ещё на шесть или девять месяцев тех квот на добычу, которые были утверждены в декабре 2018 года, и рекомендовали принять соответствующее решение.

Напомним, в декабре минувшего года страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Александр Новак ранее сообщал, что Россия в рамках соглашения сократит добычу на 2% по сравнению с уровнем октября 2018 года, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей в сутки.