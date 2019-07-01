Вашингтон, 1 июля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Фанат DOOM Джастин Странк решил сообщить своей семье и друзьям о рождении первенца при помощи любимого игрового проекта. Видео прохождения секретного уровня с «анонсом ребёнка» Странк опубликовал на своём YouTube-канале beavermatic 30 июня.

Креативный подход к вопросу о рождении ребенка при помощи игрового проекта

Мужчина решил креативно подойти к вопросу о том, как сообщить окружающим о рождении ребёнка. Странк обратился к сообществу игры DOOM с просьбой создать уникальную карту, которая содержала бы в себе эту приятную новость. На призыв о помощи откликнулась создательница модификаций Ванесса «Van Daemon».

Она создала специальный уровень для DOOM, в котором игрок сражается с демонами в запутанных лабиринтах, пока не оказывается в детской комнате. Если нажать на один из рычагов в ней, можно увидеть большую табличку с надписью: «малыш Странк выйдет весной 2020 года».

Джастин Странк собрал вокруг компьютера друзей и родных и начал проходить новый уровень. На моменте появления таблички с «анонсом» все зрители взорвались радостными криками. По словам мужчины, некоторые из его друзей кричали так громко, что его старая камера от Logitech просто не смогла записать звук.

Напомним, для оригинальной DOOM (релиз которой состоялся 25 лет назад) до сих пор выходят различные модификации и обновления. Так, в декабре 2018 года создатель игры Джон Ромеро опубликовал Sigil — сюжетное дополнение к DOOM. Модификация содержит девять новых миссий для одиночной кампании и многопользовательского режима.