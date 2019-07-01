Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Мероприятия, которые прошли на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке, в минувшие выходные посетили около 3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области. С 28 по 30 июня здесь проходили первый международный фестиваль искусств «Стрелка» и церемония вручения федеральной премии «Инновация-2019».

Пресс-служба организаторов премии «Инновация» Пакгаузы на Стрелке

Организаторы планируют, что оба мероприятия станут ежегодными. Кроме того, в открытом концертном зале 2 и 3 июля состоятся дополнительные концерты первого международного фестиваля искусств. Билеты на фестиваль получили 450 золотых медалистов Нижегородской области в подарок за успешное окончание школы.

Вручение федеральной премии «Инновация» — главной награды в области современного искусства в России — состоялось 29 июня, впервые церемония проходила не в Москве.

В номинациях «Новая генерация» и «Проект года» победили нижегородские проекты: перформанс-прогулка «Пролетайте и соединяйтесь» Анны Козониной, Анастасии Дмитриевской и Антона Рьянова и перформанс «Страсти по Мартену» в рамках фестиваля «Арт-Овраг» Анны Абалихиной. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил специальный приз Светлане Шуваевой (Москва), ставшей финалистом премии в номинации «Художник года» (проект «Последние квартиры с видом на озеро»).

Пресс-служба организаторов премии «Инновация» Зрители церемонии

Выставка шорт-листа номинантов премии «Инновация» уже открылась в Арсенале и будет работать до 25 августа.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, также состоялись два гала-концерта звезд мировой оперной сцены в рамках международного фестиваля искусств «Стрелка». Идея фестиваля — «Классическое искусство в постиндустриальном городе». Согласно проекту, фестиваль планируется проводить и в дальнейшем, приглашая ведущие хоровые коллективы, симфонические оркестры и звезд-исполнителей мирового уровня. В последующие годы планируется расширять список участников фестиваля и площадок его проведения. Однако в 2019—2021 годах фестиваль будет проводиться на Стрелке.

Вместимость концертного зала под открытым небом составляет 1,2 тыс. человек.