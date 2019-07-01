Тыва, 23 августа, 2005, 12:58 — ИА Регнум. 22 августа глава правительства Тувы Шерил-оол Ооржак по просьбе администрации Кызыла провел совещание по вопросам оказания помощи мэрии Кызыла в подготовке к зиме и уборке от мусора города и пригородных зон. На совещании он сообщил, что в Туву, возможно, приедет "высокий гость", сообщает официальный сайт Тувы.

Хотя конкретных имен не прозвучало, премьер ясно дал понять, что речь идет о президенте РФ Владимире Путине, визит которого на прошлогодние торжества в честь единения республики с Россией, как считается, был отложен из-за бесланской трагедии.

Участники совещания обсудили подготовку к отопительному сезону в Кызыле. Озабоченность властей касается, в первую очередь, подготовки жилых домов - это завершение ремонта теплосетей, проверка на утепленность подвалов и подъездов домов, наличие дверей, остекления, замков на входах в цокольные этажи и на чердаки, установка освещения во дворах и т.д. Второе направление - уборка мусора и стихийных свалок как в городе, так и в его окрестностях.