Медынь, Калужская область, 1 июля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Калужскими правоохранительными органами задержаны двое ранее судимых жителей медынской деревни, которые подозреваются в избиении, похищении и убийстве 33-летнего жителя города Сухиничи. Об этом 1 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь-криминалист СУ СК России по Калужской области Денис Белозерцев.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

В ночь на 26 июня двое селян избили мужчину, приехавшего из Сухиничей, а затем насильно вывезли его на тракторе в лесной массив, где застрелили из охотничьего ружья. Второй подозреваемый перевез тело убитого в другое место на территории района и закопал. Пытаясь направить следствие по ложному следу, соучастники попросили пожилого местного жителя признаться в совершении данного убийства.

«С признавшегося в убийстве мужчиной были проведены следственные действия, в ходе которых стало понятно, что он себя оговорил. В результате совместной работы следователей и полицейских удалось установить реальных лиц, причастных к совершению преступлений. В ходе осмотра места происшествия с участием подозреваемых 30 июня было обнаружено место захоронения убитого», — сказал Денис Белозерцев.

Подозреваемые в убийстве задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали двух подозреваемых в похищении и убийстве человека. Ими оказались ранее судимые местные жители 1984 и 1992 года рождения. Сотрудники полиции обнаружили тело убитого в болотистой местности, в 12 километрах от деревни Гусево Медынского района Калужской области. Данный факт задокументирован, материалы переданы в подразделение Следственного комитета.