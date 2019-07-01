Осло, 1 июля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. В конце октября 2019 года, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения бойцами Красной армии Северной Норвегии от немецких захватчиков, король Норвегии Харальд V посетит город Киркенес. По информации норвежского издания Ifinnmark Харальд V примет участие в запланированных торжествах, а также встретится с норвежскими и российскими ветеранами, которые воевали с гитлеровцами за свободу Норвегии.

Петсамо-Киркенесская наступательная операция. 1944

По предварительной информации, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщает Ifinnmark торжественные мероприятия в Киркенесе начнутся уже с сентября, но основные (включая 25 октября — День освобождения города) состоятся с 20 по 27 октября 2019 года.

По словам начальника управления культуры и досуга муниципалитета Сер-Варангер Харальда Серенсена одной из главных целей, которую они преследуют, является сохранение знаний у современной молодежи о драматических страницах норвежской истории.

«Все меньшее количество непосредственных участников тех событий показывает насколько важно использовать эту возможность, чтобы сосредоточиться на военной истории, чтобы нам не пришлось снова испытывать что-то подобное», — отметил Харальд Серенсен.

По просьбе ИА REGNUM готовящееся событие прокомментировал профессор РАН, доктор исторических наук Борис Ковалёв:

Профессор Борис Ковалёв «Киркенес в ходе Второй мировой войны являлся основной морской и воздушной базой гитлеровцев в этом районе. Поэтому неслучайно Петсамо-Киркенесская операция вошла в число знаменитых «десяти сталинских ударов». Причем этот небольшой городок на Севере Норвегии оказался одним из немногих, который был реально освобожден в результате военной операции, а не как остальная страна, получившая свободу только в результате капитуляции Германии. Здесь погибали наши советские солдаты и тогда, и сразу после войны они однозначно воспринимались местным населением как освободители. Этот своеобразный позитивный культ советского воина-освободителя поддерживался норвежской стороной, пока были живы непосредственные очевидцы тех событий. И только в последние десятилетия, к сожалению, подобное отношение стало вытесняться откровенной русофобией. Поэтому если заявленные торжества пройдут достойно, то их можно только поприветствовать и считать возвращением к исторической справедливости».

Отметим, что в результате Петсамо-Киркенесской операции советские войска продвинувшись на запад на 150 км, освободили советское Заполярье (район Петсамо-Печенги) и Северную Норвегию. Немецкие войска потеряли убитыми около 30 тыс. человек, более 150 кораблей и судов, 125 самолетов. Советские войска потеряли около 21 тыс. человек. За отличие в боях 51 соединение и часть Карельского фронта получили почётные наименования «Печенгские» и «Киркенесские», 56 советских воинов были удостоены званий Героев Советского Союза.

Напомним, что Норвегия является активным членом НАТО. На территории Норвегии неоднократно проходили военные манёвры, где главной угрозой рассматривалось российское вторжение в страну. Норвегия неоднократно называла Россию главной угрозой в арктическом регионе.